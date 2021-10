Condannato a 2 anni e 6 mesi stalker di Bibolotti a Cascina

Condannato a 2 anni e 6 mesi per i danneggiamenti e lo stalking seriale contro una delle avversarie della ex sindaca di Cascina Ceccardi. Un 46enne di Buonconvento è stato condannato per stalking, danneggiamento, violazione di domicilio e detenzione abusiva di armi. Deciso anche un risarcimento con provvisionale di 4mila euro. Ne dà notizia il quotidiano 'Il Tirreno'.

Il giudice riconosce i danni compiuti verso Cristina Bibolotti, avvocata che per anni è stata tra gli antagonisti più attivi della Lega a Cascina dopo la vittoria di Ceccardi, tornata ora con un ruolo di rilievo sulla scena politica locale. Fu bersagliata anche da candidata alle elezioni del 2018.

Tra le parti civili figura anche Luca Doni, direttore di Punto Radio, che ha subito anch'egli assieme alla sua famiglia danneggiamenti e minacce. L'ossessione per Bibolotti si era manifestata anche sui social network con frequenti affronti.