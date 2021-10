Contributo affitto, domanda on-line sul sito comunale di Santa Maria a Monte

Si comunica che sul sito del Comune di Santa Maria a Monte a partire dal 19/10/2021 fino al 18/11/2021 è possibile presentare la domanda per un contributo economico a integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L.431/98 per l'anno 2021, previo possesso di tutti i requisiti dettagliati nel bando comunale.

Il bando, il modulo per presentare la domanda e gli allegati da presentare sono scaricabili dal sito del comune di Santa Maria a Monte e si possono reperire anche al servizio sociale del Comune. La novità del bando 2021 prevede la possibilità che presentino domanda anche i soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente tra 28.770,42 euro e 35.000,00 euro con allegata una autodichiarazione nella quale attestino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

"Questo permetterà ai cittadini colpiti da questa grave crisi a causa della pandemia di poter accedere al contributo affitto per l'anno 2021" dichiara il sindaco Ilaria Parrella.

La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente , o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a 35.000,00 euro. In tal caso l’ISE da considerare e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE ordinario o ISEE corrente se presentato, dichiara il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Manuela Del Grande.

La domanda può essere presentata nei seguenti modi: consegna a mano presso l’ufficio sociale dalle 9:00 alle 12:30 martedì e giovedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.per posta a mezzo di raccomandata A/r al seguente indirizzo Comune di Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte o per posta elettronica certificata.

Per informazioni contattare il servizio sociale: 0587/261633- mail.

Fonte: Ufficio Stampa