Corso di Scrittura Creativa condotto da Alessandro Scarpellini a Pisa

Al Circolo “Agorà” inizierà martedì 26 ottobre alle ore 20.30 - presso la propria sede in Via Bovio 48-50 a Pisa - il Corso di Scrittura Creativa/narrazione breve “Raccontare/Raccontarsi”

Un nuovo affascinante misterioso viaggio dentro il mistero delle parole e la magia delle storie.

"Scrivere è percepire il continuo e misterioso mormorio dell'essere" M. Blanchot da "Lo spazio letterario".

Condurrà il laboratorio il narratore e poeta Alessandro Scarpellini, vincitore di importanti Premi Letterari (“Mystfest”, “Domenico Rea”, “Carlo Cassola”, Chianti Rufina, Coni per il Racconto Sportivo, “Playboy”, “Giorgio La Pira”, “Il Prione”, etc.) ed esperto come educatore in scrittura Creativa, oltre che autore di libri quali “L’astronave Madre” (Felici Editore), “Altra Gente di Pisa” (MdS Editore) col pittore Enrico Fornaini, “Il Segreto del Fiume” (Book Editore), “Opus” (Bandecchi Vivaldi), “Cronaca di una battaglia” (Comune di Pisa / Teatro del Tè), i “Sassi Caduti” (Book Editore), “La casa del sorbo selvatico” (Ericksonlive), “Cronaca di una Battaglia” (Pacini Editore) con prefazione dello storico Alessio Bologna,“L’Amore Segreto” (Ensemble Editore) con Prefazione del Premio Tenco per la musica Alessio Lega, “La Viola Rossa” (Felici Editore).

Alessandro Scarpellini collabora con coreografi, registi teatrali, orafe ed artisti visuali, pittori, scultori/scultrici, danzatori e musicisti per vari eventi culturali e artistici.

“Raccontare / Raccontarsi” è un laboratorio aperto a tutti coloro che vogliono esprimere quello che hanno dentro, penetrare in ciò che si muove fuori, conoscere il mondo e se stessi, raccontando e raccontandosi.

Un innovativo metodo che riguarda la Scrittura Creativa sarà proposto agli allievi del Corso: gli interventi non saranno cattedratici, impositivi, autoritari, ma propositivi, creativi e liberi .

La metodologia del Laboratorio di Narrazione si fonderà su il "ricercare", lo "sperimentare" , il “fare”, il "creare".

Attività stimolanti e coinvolgenti faranno sperimentare e conoscere i meccanismi essenziali del raccontare: l'incipit, lo spazio e il tempo di narrazione, la trama e l'intreccio, lo sviluppo di una storia, il finale.

Sono previsti 12 incontri il martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Più di mille persone in Italia e all’estero hanno partecipato ai suoi corsi, laboratori, incontri di Scrittura Creativa (narrazione e poesia)

Per informazioni, iscrizioni: Circolo Agorà – Via Bovio 48-50 – 56125 Pisa – Tel. 050/500442

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 16.30-19.30; Martedì e Giovedì: 10.30 – 12.30

www.agorapisa.it - agorapi@officinaweb.it.

Per richiedere programmi: centroelrond@yahoo.it

Fonte: Ufficio Stampa