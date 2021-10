Fabrizio Silei alla libreria Blume di Fucecchio

Venerdì, alla libreria Blume di Fucecchio, sarà presente Fabrizio Silei per una serata di formazione e letture.

Silei è scrittore, artista, scultore, illustratore e designer e ha un passato da sociologo. Autore di albi illustrati, romanzi, gialli, libri laboratorio, trottole, burattini, marionette, sculture, illustrazioni. Pluripremiato in Italia e all’estero. Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen come miglior autore e fondato L’ornitorinco Atelier, un laboratorio intorno al quale si raccoglie una comunità educante.

Si partirà il pomeriggio alle 15.30 con un incontro laboratorio per adulti intitolato "Guarire con le storie".

Silei racconta e propone percorsi e strumenti per far comprendere ai partecipanti come e perché le storie e la nostra storia, la scrittura come pratica di narrazione di sé, possono soccorrerci.

Alle 19.00 la serata prosegue con la presentazione del suo nuovo romanzo, "La rabbia del lupo", edito da Giunti.

Il romanzo, parte di una serie che affonda le radici nella sua identità culturale e autobiografica, ma ritaglia anche dei momenti per far esprime e raccontare i partecipanti, per scambiarsi una storia partendo da un’immagine cara che sono invitati a portare: la fotografia di una persona o di un luogo, una cartolina, che ha dietro un ricordo d’infanzia o una breve storia che chi partecipa è invitato a condividere.

Si accede agli eventi su prenotazione, e con il green pass (per chi ha un età superiore a 12 anni).

