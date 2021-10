Florence Biennale alla Fortezza, Giani: "Straordinario meeting di artisti"

“Uno straordinario meeting di artisti che arrivano da tutto il mondo, non solo per portare le loro opere, ma per dialogare e per confrontarsi sulle ultime tendenze dell’arte contemporanea, contribuendo a creare un’atmosfera unica”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha introdotto la XIII edizione di “Florence Biennale. Mostra internazionale d’arte contemporanea e design” che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 23 al 31 ottobre.

Questa edizione avrà al centro l’universo policromo e multiforme della femminilità: “Eternal Feminine - Eternal Change. Concepts of Femininty in Contemporary Art and Design” è infatti il titolo della manifestazione.

Giani, che inaugurerà l’evento sabato 23 alle ore 11, ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione svoltasi a Palazzo Strozzi Sacrati.

“Anche in questa fase di emergenza Covid – ha esordito il presidente - la Biennale permetterà di concentrare a Firenze circa 500 artisti di grande valore riconfermandosi come un evento culturale di altissimo livello. Considerata poi la presenza contemporanea a Firenze della mostra dedicata a Jeff Koons a Palazzo Strozzi, possiamo dire che questo ultimo scorcio di ottobre regalerà agli appassionati di arte contemporanea un duplice, irresistibile richiamo”.

Giani, nel suo intervento ha anche evidenziato il “dinamismo, la modernità e la lungimiranza che caratterizzano questa manifestazione da ormai 25 anni e che vengono riconfermati anche in questa occasione”.

Accanto a lui, a presentare l’insieme di eventi della Biennale, il direttore generale di “Florence Biennale” Jacopo Celona.

“Oggi – ha detto Celona - affrontiamo una crisi senza precedenti, che ha permeato la nostra società a tutti i livelli e che rappresenta un importante crocevia storico. Anche in questo caso la risposta degli artisti è stata eccezionale, con un coinvolgimento che ci ha sorpreso; da tutto il mondo ci hanno trasmesso la loro ferma volontà di essere presenti, di testimoniare con esempi di tenacia e resilienza che l’arte è vita ed è viva. La Florence Biennale è dunque un evento che rappresenta una certezza nel panorama mondiale e un evento imprescindibile per Firenze”.

A questa edizione è prevista la partecipazione di circa 465 espositori, tra artisti e designer , provenienti da 71 Paesi che mostreranno le loro realizzazioni e parteciperanno al concorso per aggiudicarsi il Premio “Lorenzo il Magnifico” (per l’arte) e il Premio “Leonardo da Vinci” (per il design).

Un riconoscimento speciale alla carriera sarà assegnato alla celebre stilista e attivista inglese Vivienne Westwood, all’artista Michelangelo Pistoletto, esponente della cosiddetta “Arte povera” e al fotografo Oliviero Toscani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa