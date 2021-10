Gkn e movimento studentesco, incontro al polo universitario di Novoli

Per la prima volta dalla pandemia, una iniziativa in presenza dentro l’università di Firenze, organizzata da Udu: “Quali sono le prospettive della lotta dei lavoratori Gkn e in che modo essa si congiunge con le istanze del movimento studentesco?”.

Intervengono: Dario Salvetti, RSU Gkn; Annalisa Tonarelli, docente di Sociologia del lavoro Unifi; Marta Fana, autrice di “Basta Salari da Fame”; Maurizio Brotini, CGIL Toscana.

Appuntamento domani giovedì 21 ottobre, ore 16.30, Polo di Novoli, aula D6.118. Anche in diretta sui canali social di Udu Firenze. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando il cell 3664743974. Obbligatorio il Green Pass. Al termine dell’iniziativa Udu Firenze leggerà un comunicato con la propria posizione sull’università pubblica.

Fonte: Ufficio Stampa