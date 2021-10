Investito dall'auto della figlia in sosta, muore 76enne

Un 76enne di Vernio questa mattina è stato travolto dall'auto in sosta della figlia che si è mossa da una rampa ripida dopo essere stata parcheggiata. Il mezzo ha preso velocità e lo ha travolto in quel di via Val di Bisenzio.

Sul posto sono giunti i soccorsi, i carabinieri e la polizia municipale, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare.

L'uomo aveva parcheggiato l'auto nella rampa condominiale per caricare alcuni oggetti Improvvisamente, forse per il freno a mano non inserito correttamente, la macchina ha cominciato a muoversi e ha travolto l'uomo.