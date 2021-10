"Io ci sono", parte il contest musicale per sostenere il Nuovo Ospedale dei Bambini di Pisa

La Fondazione Stella Maris - IRCCS e “Niccolai Grandi Magazzini della Musica” di Vicopisano (Pi) lanciano il contest #IOCISONO a favore del Nuovo Ospedale dei Bambini che l’Istituto dovrà realizzare nell’area di Cisanello a Pisa.

#IOCISONO è nato da un’idea di Giuliano Maffei e Giovanni Niccolai ed è il progetto dedicato a tutti gli artisti italiani ed internazionali della musica che hanno voglia di lasciare una loro nota, un frammento del loro grande talento e del loro cuore nei mattoncini della nuova casa della speranza per tanti bambini e ragazzi con situazioni di fragilità neuropsichiatrica.

L’iniziativa #IOCISONO vuole essere un concreto sostegno al progetto del Nuovo Ospedale dei Bambini della Fondazione Stella Maris.

A ogni artista di rilievo Giovanni Niccolai ed i suoi collaboratori chiederanno di dedicare pensieri e musica - raccolti in piccoli video-messaggi - che andranno a comporre un caleidoscopio di energia ed entusiasmo allo stato puro a supporto del Nuovo Ospedale. I contributi verranno pubblicati sul canale Facebook della Fondazione Stella Maris (@IRCCSFondazioneStellaMaris).

Il sostegno degli artisti e di tutti coloro che si occupano della musica è molto importante per la Fondazione Stella Maris, per questo il Presidente Avv. Giuliano Maffei ha avviato in prima persona l’iniziativa, insieme a Giovanni Niccolai, per ribadire chiara e forte l’adesione del mondo della musica al Nuovo Ospedale, affinché ciascuno possa dire: “Io ci sono!”

“La musica, la poesia e l’arte ci fanno recuperare il pathos di quella bellezza creativa che da miliardi di anni viaggia in questo incredibile Universo, così apparentemente senza senso - dichiara l’avv. Giuliano Maffei, Presidente della Fondazione Stella Maris -. Ho conosciuto Giovanni Niccolai, proprio quello del famoso store della musica, ed appena gli ho riferito la folle idea di costruire il Nuovo Ospedale dei bambini con la Provvidenza (laica o divina poco importa, basta che si metta in azione), il suo cuore, come una grande orchestra ed un grande coro, mi ha detto: “Io ci sono, vai avanti!”.

“Non capita tutti i giorni avere la possibilità di aiutare la realizzazione di un progetto così bello e significativo - sottolinea - Giovanni Niccolai di “ Niccolai I Grandi Magazzini della Musica” -. Ai bambini e ai ragazzi di Stella Maris non si può dire di no. Rispondiamo in tanti a questa chiamata con la consapevolezza che fare del bene ci rende più felici. #IOCISONO”.

IRCCS Fondazione Stella Maris

E’ un punto di riferimento all’avanguardia perché proprio grazie alla ricerca scientifica migliora continuamente la presa in carico dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo della diagnosi, delle prospettive terapeutiche e della riabilitazione. Così si caratterizza la ricerca svolta alla Fondazione Stella Maris che ogni anno si sviluppa e investe in personale, tecnologie e spunti sempre nuovi: 42 sono i ricercatori che operano al “letto del paziente”, mentre 43 sono i ricercatori bench-side con 25 addetti nei laboratori e 11 a supporto nel dipartimento amministrativo. Risorse di competenza e professionalità che hanno prodotto nel 2020 oltre 150 pubblicazioni su riviste internazionali e nel 2021 può vantare all’attivo 61 progetti, di cui 23 del Ministero della Salute, 5 da Regione Toscana, 6 dalla UE, 23 da enti pubblici o privati e 3 da donazioni private. Sul versante dell’assistenza Stella Maris si rivolge a una platea nazionale. Ogni anno l’Istituto scientifico visita e ricovera migliaia di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia con disturbi neurologici e psichiatrici. L’anno pandemico è stato contrassegnato da un calo complessivo delle attività e da un aumento delle liste di attesa, confermando l’estrema necessità di un potenziamento di strutture dedicate alla neuropsichiatria infantile. Dati del 2020 parlano di 3.030 ricoveri e di 40.752 prestazioni ambulatoriali, dati comunque notevoli nonostante la pandemia. L’anno precedente, il 2019, l’Istituto aveva registrato infatti 3.686 ricoveri e 55.306 prestazioni ambulatoriali. Il 2021 per la Fondazione si caratterizza come un anno di piena ripresa.

Il Nuovo Ospedale dei Bambini

Per rispondere alle sfide del nuovo millennio Stella Maris è impegnata a costruire il Nuovo Ospedale dei bambini, pensato per far bene ai pazienti e sostenere tutta la famiglia. Sarà un ospedale dalla forma “leggera”, vestito di vetro e di luce, quello che la Fondazione realizzerà nell’area di Cisanello a Pisa. Un complesso che non si impone ma si inserisce armonicamente nel parco che lo attornia, come vele issate a guardare il cielo di uno speciale veliero bianco, a ricordare il viaggio del bambino nel percorso di cura. La nuova struttura avrà elevati standard di accoglienza, comfort, sicurezza e tecnologia applicata alla diagnosi e terapia. Proprio per la sua collocazione geografica ospiterà anche bambini con gravissime patologie grazie alla sinergia con l’area di assistenza biomedica di Cisanello. Il Nuovo Ospedale dei Bambini sarà anche smart, ovvero utilizzerà le moderne piattaforme telematiche per assistenza a distanza e telemedicina a favore dei genitori e del sistema pediatrico regionale. Per questa opera la Fondazione Stella Maris investe 25 milioni.

“Niccolai Grandi Magazzini della Musica” di Vicopisano (Pisa)

"Era il 1974 quando acquistammo il nostro primo strumento, il negozio allora era il garage sotto casa" . Sono passati più di 40 anni ed il vecchio garage è diventato Grandi Magazzini della Musica, ma a guidarlo è sempre la stessa passione per la Musica e la ricerca costante dei migliori prodotti per i nostri clienti. Dietro il sogno che ha dato vita a una delle più importanti realtà internazionali ci sono i F.lli Giovanni e David Niccolai, che insieme al proprio Staff sono adesso, come allora, al servizio del Musicista. “Il nostro intento è quello di continuare ad essere soprattutto un riferimento fisico fatto di persone, il nostro Staff, e di prodotti, i migliori brand, per i nostri clienti che da più di 40 anni ci continuano a scegliere”, dicono Giovanni e David Niccolai.

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris - Ufficio stampa