Minacce in chat, "servono kamikaze per politici corrotti": denunciato 45enne

"Servono kamikaze qui… che si fanno saltare insieme a uno di questi politici criminali corrotti…" è il messaggio inviato ieri notte in una chat, per il quale sono scattate le indagini ed individuato l'autore. Il messaggio sarebbe apparso ieri notte, inviato da un utente su una chat dove "pacificamente", come riferito dalla Questura di Firenze, vengono scambiate opinioni e notizie sulla pandemia.

La digos di Firenze ha individuato e perquisito la persona ritenuta autrice del messaggio. Si tratta di un 45enne fiorentino, già noto alle forze di polizia. Nella sua abitazione gli investigatori hanno scoperto un piccolo arsenale di armi bianche. Erano presenti coltelli di varie dimensioni e tipologie, alcuni pugnali, un machete, un'accetta, e poi ancora tirapugni, un manganello telescopico, stelle con lame punte affilate e una pistola ad aria compressa, priva del previsto tappo rosso.

Il 45enne avrebbe ribadito di non aver mai avuto intenzione di portare avanti alcuna forma di protesta violenta, né nella sfera "no vax" e neanche "no Green pass". Al momento per l'uomo è scattata una denuncia per detenzione abusiva di armi e minacce.