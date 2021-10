Indagato per omicidio colposo il titolare della ditta di materiali edili per la quale lavorava Vincenzo Garone, operaio 47enne di Santa Maria a Monte morto nella mattina di sabato scorso in un cantiere di Santa Croce. La notizia trova spazio nel quotidiano Il Tirreno.

Per quanto riguarda il caso, stamattina si terrà l'esame di medicina legale a Pisa prima della restituzione della salma così che la famiglia possa tenere i funerali.

Non solo la consulenza legale. Il magistrato Aldo Mantovani ha chiesto anche una perizia sull'escavatore guidato da Vincenzo Garone, per valutare il rischio di difetti o falle. È stato proprio il macchinario a causare la morte di Garone, schiacciandogli la testa durante una manovra.