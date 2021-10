Aspettando il "Premio Castelfiorentino per le arti" l'incontro con il fotografo Vittore Buzzi

Si avvicina il momento clou del “Premio Castelfiorentino per le arti” promosso dall’Ente Cambiano Scpa-Banca Cambiano 1884 SpA, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La prima edizione che ha per tema la fotografia affrontando il tema “Uno sguardo sul lavoro”, è riservata a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado.

In attesa che il 6 novembre si svolga presso il Teatro del Popolo la cerimonia di premiazione delle 5 categorie a seconda dell’anno di appartenenza degli studenti con la consegna dei riconoscimenti per il miglior partecipante ed il miglior Istituto, Sabato 23 ottobre alle ore 17,00 presso il Ridotto del Teatro del Popolo, sarà presente, nell’ambito di “Incontri con gli autori” Vittore Buzzi.

Il tema della serata sarà “L’archivio Bastianoni e la memoria storica” con attenzione alle peculiarità e alle differenze del lavoro di David Bastianoni alla luce di alcune esperienze basilari nella storia della fotografia.

Vittore Buzzi è un fotografo italiano docente di fotografia presso alcune accademie italiane. Vincitore World Press Photo, Yann Geffroy Award, Premio della Federchimica e Premio della Provincia di Milano, è attivo in campo foto giornalistico e curatoriale.

Ha pubblicato per testate nazionali ed internazionali e segue progetti di lungo periodo in Italia e all'estero. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

La serata di Sabato 23 ottobre proseguirà alle ore 18,30 con l’inaugurazione della Mostra Fotografica tratta dal Fondo Bastianoni.

Gli incontri con gli autori proseguiranno invece Sabato 13 Novembre con Michele Palazzi e Sabato 27 novembre con Federico Borella, sempre alle ore 17,00.

Fonte: Ufficio stampa