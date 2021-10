Raccolta differenziata degli assorbenti, approvata mozione FdI nell'Unione

Nelle scorse settimane, durante l'assemblea dell'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa, è stata votata, all'unanimità, una mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, riguardante la corretta raccolta degli assorbenti femminili, durante il servizio porta a porta dei rifiuti.

"Siamo molto soddisfatti dell'approvazione - spiega il capogruppo Fdi all'Unione Maddalena Pilastri - perché la proposta da noi avanzata, se realizzata, farà smaltire gli assorbenti femminili a parte, permettendo la loro trasformazione in plastica, cellulosa e altri materiali riutilizzabili. Inoltre questa azione permetterà di ridurre i rifiuti indifferenziati a beneficio sia dell'ambiente che del cittadino, cittadino utente del servizio che potrà accedere più facilmente all'abbassamento della Tari per aver conferito meno "grigio" durante l'anno.

Bene così - commenta il portavoce Fdi dell'Empolese, Federico Pavese - finalmente una buona proposta in materia di rifiuti che viene approvata da tutti, senza pregiudizi ideologici nei confronti del proponente. Per questo non posso che ringraziare Maddalena Pilastri e il collega consigliere di Capraia e Limite, Emanuel Di Mauro, che insieme hanno costruito una mozione che pensa all'economia circolare coniugata con le reali esigenze, in questo caso, delle nostre cittadine."

"Dai consigli comunali dei comuni di zona vigileremo affinché quanto approvato diventi realtà. - concludono Pilastri e Pavese - Consigli comunali che in alcuni casi inspiegabilmente, con le loro maggioranze, hanno votato in modo difforme dalla maggioranza dell'Unione, sulla stessa identica mozione: si va dal voto favorevole di Capraia e Limite alla bocciatura di Montelupo Fiorentino, dove un consigliere di maggioranza si è poi rimangiato il voto negativo, votando a favore nell'assemblea dell'Unione dei Comuni."

