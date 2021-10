Rassegna musicale e organistica a Capraia e Limite

Tutto pronto a Capraia e Limite per la quinta rassegna musicale e organistica. Dopo lo stop dell’anno scorso a causa della pandemia il territorio torna ad ospitare la migliore interpretazione organistica a livello internazionale nell’Oratorio della Compagnia della SS. Trinità, che vede come protagonisti l’organo dell’Oratorio, costruito nel 1820 da Giosuè Agati e finemente restaurato nel 2001, e quello della Pieve.

“E’ un appuntamento molto partecipato e atteso sul territorio, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, e grazie ai suoi interpreti il nostro Comune si pone al centro di una programmazione musicale di alto livello, valorizzando due magnifici strumenti presenti nell’Oratorio della Compagnia della Ss. Trinità. Ringrazio Andrea Severi, direttore artistico della rassegna musicale, vero artefice di questa iniziativa, per il livello qualitativo delle proposte, e il Pievano Don Franco Sgrilli che ospita i concerti”.

La rassegna si aprirà venerdì 29 ottobre con il concerto dell’organista Federico Vallini, proseguirà venerdì 5 novembre con l’organista Andrea Albertin e chiuderà venerdì 12 novembre con il concerto di Paolo Zampini al flauto, Simone Bensi all’oboe e Andrea Severi all’organo.

Inizio concerti ore 21. Gli eventi sono ad ingresso gratuito e, come da normativa anti covid, sarà necessario essere in possesso del green pass. L'Oratorio della Compagnia della Ss.Trinità si trova in Piazza Don Valiani, accanto alla Pieve di Limite sull'Arno.

La rassegna 2021 è organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Ufficio Stampa