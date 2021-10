Tartufesta 2021, una domenica tra escursione e degustazioni a Montaione

Domenica 31 Ottobre si terrà l'ottavo appuntamento dell’edizione 2021 de “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, organizzate dal Comune di Montaione e curate da Montaione Natura.

Nella giornata della Tartufesta, gli escursionisti accompagnati da una guida ambientale percorreranno i sentieri che si snodano lungo le valli tartufigene dei torrenti Evola e Carfalo. In questi splendidi luoghi è possibile ammirare i “pozzi” dell'Evola e la caratteristica flora e fauna che popola il Parco Naturale del Carfalo. Al termine dell'escursione i partecipanti potranno gustare le delizie e i sapori del tartufo nei vari stand presenti nel centro storico di Montaione.

Domenica 31 Ottobre, il ritrovo è alle ore 09.00 presso il parcheggio delle scuole a Montaione in Via G. Pascoli.

Il numero massimo di partecipanti all’escursione è di 40 persone. L’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi per telefono allo 0571 699255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione turismo@comune.montaione.fi.it o della guida a.bernardini@mantionenatura.it a cui è possibile chiedere informazioni tecniche sull’escursione.

La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente, entro martedì 26 Ottobre, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà poi via e-mail il regolamento di partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà poi stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza.

In coerenza con il Regolamento di Escursione in fase COVID19 dell'AIGAE e delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana del 23 Maggio 2020, si comunica che la partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche