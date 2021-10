TartuFesta Montaione, le ricette a portata di smartphone con Tartufo nel Piatto

TartuFesta è ormai alle porte e intanto viene anticipata da Il Tartufo nel Piatto, l’iniziativa che coinvolge la ristorazione Montaionese e che consente, ad appassionati e neofiti, di degustare il tartufo in menu esclusivi e appositamente studiati per l’occasione.

“Crediamo fortemente in questo prodotto, che si identifica in modo forte con la nostra città - ci dice Marianna Lenzi presidente di BorgoAlto, il centro Commerciale Naturale che organizza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale TartuFesta 2021 -, e proprio per questo abbiamo operato per proporre un’iniziativa che coinvolgesse quasi tutta la ristorazione della città. Un’offerta di qualità tesa a valorizzare e divulgare il tartufo autoctono che è riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, come uno dei migliori del panorama culinario.

Uno sforzo che ci ha permesso di allungare l’iniziativa e di renderla fruibile prima, durante e dopo TartuFesta. Ringrazio le attività che hanno aderito per l’impegno e la disponibilità e speriamo che le scelte fatte siano premiate dal pubblico”.

TartuFesta, che lo scorso anno fu annullata a causa Covid-19, si ripropone e lo fa anticipando la kermesse che si svolgerà nelle vie del centro di Montaione domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, con questa interessante iniziativa che propone una serie di menù che spaziano dai classici tagliolini fatti in casa con Tartufo, al pecorino alla griglia con Tartufo Bianco; ma non mancano piatti di carne come la tagliata, i formaggi fino ad una selezione di dessert che stuzzicano e appetiscono il palato.

Non resta che scansionare il QR Code allegato per accedere al PDF con tutti i menu delle varie attività coinvolte e alle informazioni per contattarle e prenotare. A questo punto la parola passa al palato.

Buon Tartufo nel Piatto a tutti!

Fonte: Ufficio Stampa