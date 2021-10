Ubriachi, entrano nella fontana del Nettuno: multati

Due giovani nella fontana del Nettuno. È successo stanotte. Erano circa le 2 quando una pattuglia della Polizia Municipale presente in piazza Signoria ha visto due giovani scavalcare la balaustra a delimitazione della fontana. Immediato l'intervento degli agenti che li hanno fatti subito uscire. Si tratta di due giovani ventenni americani, in apparente stato di ebbrezza, uno del Connecticut e uno dell'Arizona. Entrambi sono stati multati per la violazione del Regolamento di.Polizia Urbana (160 euro). A supporto della pattuglia sono intervenuti anche gli agenti del corpo di guardia di Palazzo Vecchio allertati dal sistema di videosorveglianza.