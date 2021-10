World Pasta Day, l'ATT in piazza a Firenze, Prato, Pistoia

In occasione del World Pasta Day 2021, che si celebra lunedì, l’Associazione Tumori Toscana da domani scende in piazza per tre giorni con l’iniziativa “Un Sacco di Bontà”.

A Firenze, Prato, Pistoia i volontari saranno presenti nei gazebi per distribuire, a fronte di una piccola offerta, la shopper in cotone personalizzata ATT con due confezioni di pasta artigianale.

La donazione andrà a sostegno dei malati di tumore bisognosi di ricevere a domicilio cure ed assistenza di qualità.

“Grazie a questa iniziativa la pasta, alimento sano e completo, diventa strumento di solidarietà; fa bene non solo a chi la mangia ma aiuta anche chi ha davvero bisogno – spiega Giuseppe Spinelli, Presidente ATT - Mangiando un piatto di pasta ATT sarà possibile sostenere i malati di tumore del territorio che, ora più che mai, devono essere curati a casa e protetti dal contagio. Mi auguro che tanti cittadini aderiscano alla campagna, portando sulle loro tavole un prodotto doppiamente buono”.

Fonte: Ufficio Stampa