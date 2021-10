Maglie rosa della Timenet Pallavolo per il Centro Donna di Empoli

L’Empoli Pallavolo ha deciso anche quest’anno di sostenere il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, da anni impegnato a sostegno delle donne affette da patologie oncologiche femminili. Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la società giallonera darà il suo contributo in occasione della seconda partita del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di serie B2.

Le atlete della prima squadra, la Timenet Empoli Pallavolo, domenica 24 ottobre indosseranno durante la fase di riscaldamento le maglie rosa appositamente realizzate per il Centro Donna prima della sfida in programma al PalAramini alle 17 contro le avversarie dell’Ariete Pallavolo Prato.

Con questo gesto simbolico di solidarietà l’Empoli Pallavolo auspica di contribuire a sensibilizzare il pubblico, per la prima volta in presenza al palazzetto sportivo cittadino dopo lo stop dovuto alla pandemia, sulle attività della struttura sanitaria e anche dell’Associazione Astro in tema di prevenzione, diagnosi e terapie delle patologie oncologiche che interessano il seno.

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo