Empoli accoglie una nuova opera d'arte, il cielo dantesco di Neve

C'è una nuova opera d'arte in città. A Empoli, in via della Repubblica, la cabina Enel cambia pelle e diventa il secondo cielo dantesco, quello di Mercurio. A metà tra gli incroci con via Piave e via Buonarroti sorge adesso un murales impossibile da non vedere. Lo ha dipinto Neve, esponente del neomuralismo, su ommissione di E-distribuzione.

Non è il primo murales empolese, ma è l'ultimo almeno in ordine cronologico. Empoli è stata scelta da Enel come una delle nove città italiane de 'Le cabine del Paradiso' e adesso ammira l'opera vicino al quartiere di Santa Maria. L'artista, Danilo Pistone in arte Neve, è originario di Torino ed è uno dei più noti street artist italiani.

"Una splendida opera da qualche giorno è arrivata nella nostra città. Grazie ad una iniziativa di Enel per i 700 anni di Dante, l’artista Neve ha dipinto questo bellissimo murales. Complimenti all’assessore alla cultura Giulia Terreni per aver scelto di fare di Empoli uno dei luoghi di questo progetto. Ed è solo l’inizio" ha scritto la sindaca Brenda Barnini.