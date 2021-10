Savino Del Bene, l'infrasettimanale a Cuneo è vincente

Terzo turno della Serie A1 2021-2022, primo appuntamento infrasettimanale della stagione e la Savino Del Bene si presenta al Palazzetto dello Sport di Cuneo per affrontare le padrone di casa della Bosca San Bernardo.

Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento dopo aver vinto la loro prima gara in campionato, nel secondo turno di Serie A1 infatti la Savino Del Bene ha battuto 3-1 il Volley Bergamo 1991, mentre la Bosca San Bernardo Cuneo si è imposta al tie break nella trasferta in casa della Delta Despar Trentino.

Per la sfida di Cuneo coach Barbolini vara un 6+1 composto da Malinov al palleggio, Lippmann da opposto, Ana Beatriz e Alberti al centro, Natalia e Pietrini in banda e Castillo come libero.

La formazione di casa invece si schiera con Signorile al palleggio, Gicquel come opposto, Squarcini e Stufi da centrali, Kutzentsova e Jasper in banda e Spirito come libero.

Avvio di partita che vede la Savino Del Bene innalzarsi sino al 3-6. Cuneo non molla e accorcia sul 6-7, prima di acciuffare il pari con l'attacco dell'11-11. La formazione passa anche in vantaggo sul 12-11, ma Pietrini risponde prontamente con il colpo del pari (12-12). In questa fase del set la Savino Del Bene si trova sotto anche di due punti, costretta ad inseguire sul 14-12 e sul 17-15. Il pari arriva con la firma di Natalia, che fissa il risultato sul 17-17. Inizia una fase combattuta punto a punto e sul 19-20 realizzato da Alberti, il tecnico di Cuneo chiama un time out. La Savino Del Bene, con una Lippmann in gran spolvero, si porta in vantaggio di due punti (21-23), ma Cuneo recupera e porta la gara ai vantaggi (24-24). Barbolini ferma il set con un time out e al rientro in campo la sua squadra si prende l'imposizione 24-26, con Natalia a realizzare il muro vincente decisivo.

Secondo set che si apre con un primo tentativo di fuga scandiccese (2-4), ma che prosegue nel segno dell'equilibrio. La Savino Del Bene costruisce un parziale con i muri di Pietrini e Ana Beatriz (9-12), ma coach Pistola chiama time out per Cuneo e risveglia la sua squadra, tanto che Squarcini firma il 12-12. La Bosca San Bernardo Cuneo passa addirittura in vantaggio sul 15-13 e stavolta tocca a Barbolini fermare il set. Scandicci scivola fino al 16-13, ma riesce a ritrovare il pareggio con il 17-17 di Natalia. Jasper trova l'attacco giusto per portare avanti Cuneo sul 19-18, ma la Savino Del Bene pareggia con il muro di Pietrini e poi passa al comando (20-22). Sul 21-24 realizzato a muro da Natalia, la Savino Del Bene si illude di aggiudicarsi facilmente il set. La squadra di Barbolini deve invece lottare, ma grazie ad una gigantesca Natalia si aggiudica la seconda frazione di gioco per 23-25.

Un ace di Alberti vale per l'1-3 con cui si apre il terzo set. Coach Pistola chiama a raccolta le sue ragazze, ma non può imbrigliare la Savino Del Bene, che va sul 2-6 con Ana Beatriz. Sul 3-7 Cuneo si ferma ancora per un time out, ma la formazione piemontese non riesce ad erodere il vantaggio della Savino Del Bene. La Bosca San Bernardo Cuneo ci riprova a metà set, ed esprimendo il massimo sforzo per la rimonta, la squadra piemontese arriva fino al -2 in un paio di occasioni (7-9, 9-11). Scandicci mantiene sempre il vantaggio, ma un vantaggio che si assottiglia ad un solo punto sull'11-12. A portare avanti Cuneo è Kuznetsova, che firma due ace consecutivi (15-14) ed apre una nuova fase di partita. Lippmann, in pallonetto, firma l'importante punto del 16-17 e da l'avvio ad un break di tre punti (16-19). Cuneo non alza bandiera bianca e anzi con due punti consecutivi di Gicquel pareggia i conti sul 20-20. È l'ultimo assalto piemontese, la Savino Del Bene piazza il muro del 20-23 con Lippmann e poco dopo la tedesca schiaccia 21-24. Il 21-25 con cui si chiude il terzo set pone fine all'incontro, il secondo successo della Savino Del Bene nel giro di quattro giorni.

Coach Barbolini Post Partita: “Sensazioni positive per il risultato, poi c'è comunque tantissimo su cui lavorare: l'intesa tra gli attaccanti, certi momenti che dobbiamo chiudere la partita e ancora non ci riusciamo. Come ho detto alle ragazze però, una settimana fa abbiamo perso una partita simile contro Casalmaggiore, oggi invece siamo sempre arrivate ai vantaggi, ma alla fine abbiamo fatto quello sprint in più. Vuol dire che abbiamo fatto un passettino avanti.”

Bosca San Bernardo Cuneo - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (24-26, 23-25, 21-25)

Bosca San Bernardo Cuneo: Kuznetsova 12, Montabone n.e., Squarcini 8, Spirito (L1), Zanette, Agrifoglio 1, Gicquel 19, Signorile 1, Caruso, Jasper 6, Gay, Stufi 6, Battistino. All.: Pistola A.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni, Alberti 4, Ana Beatriz 8, Malinov, Napodano (L2), Pietrini 15, Lubian, Natalia 9, Lippmann 15, Orthmann n.e., Milanova, Bartolini n.e., Antropova 1, Castillo. All.: Barbolini M.

Arbitri: Giardini M. - Puecher A.

Durata: 1h 25' (30', 27', 28')

Attacco: 31% - 32%

Ricezione Pos. (Prf.): 64% - 58% (38% - 37%)

Muri: 9-18

Ace: 4-1

MVP: Elena Pietrini

Fonte: Savino Del Bene Volley