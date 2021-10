A Barberino Tavarnelle cambia il sistema di raccolta rifiuti

Nel comune di Barberino Tavernelle dalla prossima primavera sarà attivo il sistema di raccolta rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale. Al fine di accompagnare gli utenti nella fase di trasformazione precedente all’attivazione del nuovo sistema Alia Servizi Ambientali SpA e l’Amministrazione Comunale hanno predisposto una campagna informativa comprensiva di un ciclo di assemblee pubbliche, dove i referenti dell’azienda e dell’Amministrazione saranno a disposizione dei cittadini per rispondere ad ogni dubbio e necessità.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì prossimo, 25 ottobre, nella sala del Teatro Regina Margherita di Marcialla alle ore 21.00; gli appuntamenti proseguono, sempre alle 21.00, secondo il calendario che segue:

- martedì 2 novembre nella chiesa di San Ruffignano a Monsanto;

- venerdì 5 novembre nella scuola primaria Andrea da Barberino a Barberino Val d'Elsa;

- lunedì 8 novembre presso i locali ex Bird a Vico d'Elsa;

- lunedì 15 novembre al Circolo La Rampa di Tavarnelle;

- venerdì 19 novembre nella chiesetta della Compagnia di Linari;

- lunedì 22 novembre al Circolo MCL Sala Don Bruni di Sambuca;

- mercoledì 24 novembre presso l'abbazia di San Michele Arcangelo a Badia a Passignano;

- lunedì 29 novembre presso il Circolo Società Filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio.

Per garantire l’attuazione delle misure di contenimento per la pandemia da Covid 19, Alia ricorda che l’accesso agli incontri è consentito, solo ai possessori di green pass, su prenotazione, possibile collegandosi al portale aziendale nella sezione dedicata https://www.aliaserviziambientali.it/servizi-comuni/barberino-tavarnelle/barberino-tavarnelle-raccolta-rifiuti/ oppure al seguente percorso: 1. www.aliaserviziambientali.it - 2. Servizi attivi, scegli il tuo comune - 3. Barberino Tavarnelle/raccolta rifiuti o attraverso l’URP del Comune di Barberino Tavarnelle - 055 8052324/245 urp@barberinotavarnelle.it.

Infine, per spiegare il nuovo sistema che mira a potenziare ed estendere il servizio 'porta a porta' in tutto il territorio al fine di responsabilizzare e sensibilizzare ogni singola utenza, ed accrescere quantità e qualità delle raccolte differenziate, la cui percentuale oggi si attesta intorno al 60%, è previsto anche un appuntamento on line Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 19.00, sui canali YouTube di Alia Servizi Ambientali SpA e Facebook del Comune di Barberino Tavarnelle.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il portale www.aliaserviziambientali.it, la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) ed il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.