A Greve il Mercatino delle Cose del Passato

Un cult delle cose del tempo che fu. Torna in piazza Matteotti uno degli appuntamenti più amati dalle comunità del Chianti. E’ il Mercatino delle Cose del Passato, quasi mezzo secolo di vita alle spalle, che riprende vita nella bella piazza di Greve in Chianti, piazza Matteotti, per stupire, incuriosire, stimolare interessi e passioni con l’esibizione e la vendita di articoli di antiquariato e non solo.

La ricerca dell’oggetto giusto si concentrerà domenica 24 ottobre per l’intera giornata in occasione del mercatino organizzato dal Comune nel corso del quale si potranno acquistare mobili antichi, ricami, porcellane, oggetti di antiquariato e varie curiosità. L’evento, giunto alla quarantottesima edizione, è organizzato dall’Ufficio di Promozione economica del Comune. “Un’occasione speciale per visitare e conoscere paesaggio, cultura e tradizioni del Chianti in un periodo dell’anno solitamente non vocato al turismo – dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lotti – invitiamo turisti e cittadini a perdersi tra le chincaglierie di un appuntamento storico del nostro territorio che siamo felici di tornare ad allestire nel cuore vitale di piazza Matteotti”. Info: 055 8445227.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa