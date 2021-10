A Greve un progetto di dad per studenti positivi al Covid

Un sostegno concreto nello svolgimento delle attività didattiche per gli studenti in regime di isolamento da Covid-19. Il Comune di Greve in Chianti attiva un nuovo percorso didattico di affiancamento online a favore delle bambine e dei bambini delle scuole primarie, delle ragazze e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado che non possono tornare in classe e non possono usufruire delle lezioni in Dad, come da disposizioni governative. Il progetto “OpportuniDad 2.0” è finanziato dall’amministrazione comunale e realizzato dalla Cooperativa La Stadera che ha messo in campo un team di educatori e operatori qualificati.

“Gli studenti risultati positivi al virus nel corso o in una fase immediatamente successiva al periodo di quarantena trascorso insieme alla classe a causa della rilevazione della positività di uno dei compagni - dichiara l’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito – rischiano l’isolamento didattico e sociale ed è qualcosa che non possiamo accettare, considerate le già pesanti conseguenze, anche di natura psicologica, che l’impatto della pandemia e il suo protrarsi nel tempo riflettono sulle persone, per questa ragione abbiamo deciso di offrire uno strumento alle famiglie per far sentire i loro figli affiancati e sostenuti dal punto di vista educativo proprio nel difficile momento dell’isolamento che è necessario e deve essere affrontato e supportato da parte delle istituzioni con la massima attenzione”.

“Il diritto allo studio deve essere accessibile e garantito a tutti soprattutto nei momenti di difficoltà, attiviamo questo progetto perché nessun bambino resti indietro – rimarca il sindaco Paolo Sottani – è fondamentale che gli allievi di ogni ordine e grado possano proseguire il loro percorso formativo attraverso la didattica e apprendimento a distanza, una risorsa aggiuntiva che permette di personalizzare gli interventi formativi. E’ nostro compito aiutare i più piccoli a gestire questo difficile periodo che se all’inizio poteva sembrare una sorta di vacanza ora viene vissuto dagli stessi con insofferenza e disagio, il progetto OpportuniDad 2.0 è una risposta al bisogno di rafforzare quella condizione di resilienza che coinvolge tutta la famiglia, genitori e figli, nel momento in cui si attiva per loro la procedura di isolamento o quarantena”. Le famiglie interessate ad aderire al progetto devono contattare il Comune ed inviare un’email lasciando i propri recapiti all'indirizzo di posta elettronica scuola@comune.greve-in-chianti.fi.it. Info: ufficio Scuola tel. 055.8545245.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa