Aggressione in via De'Pucci, fermati gli altri due giovani coinvolti

Continuano le indagini della polizia per identificare tutti i responsabili dell’aggressione ai poliziotti delle volanti avvenuta tra venerdì e sabato scorso in via De’Pucci ad opera di alcuni giovani. In questi giorni la Squadra Mobile ha effettuato una serie di accertamenti che hanno portato ad identificare altri due componenti del gruppo ritenuto responsabile dei noti episodi di violenza avvenuti intorno alle una di sabato e a seguito dei quali una poliziotta ha riportato la frattura di un dito.

Al termine dell’aggressione, che subito dopo ha portato all’arresto di un fiorentino di 24 anni e alla denuncia di un 17enne, altre due persone che avevano partecipato attivamente alla colluttazione con gli agenti si erano allontanate. Gli inquirenti sono riusciti a dare un volto anche i due fuggitivi: si tratterebbe di due fiorentini, entrambi di 21 anni.

Nei loro confronti, all’esito delle indagini, la Procura della Repubblica di Firenze ha disposto una perquisizione eseguita ieri pomeriggio dai “Falchi” della Squadra Mobile. L’attività ha permesso di ottenere alcuni riscontri che sono ora al vaglio degli inquirenti.