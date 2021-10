Arredamento sostenibile, premiata l'idea di cinque 17enni

Cinque studenti di 17 anni del Gramsci – Keynes sono stati i protagonisti nella sede di Confartigianato Imprese Prato: il loro progetto “Fresh House” era risultato tra i vincitori del Progetto Eye, un percorso organizzato dall’associazione ARTES per imparare a fare impresa con alla base l’etica. Confartigianato ha scelto la loro idea a dimensione artigiana di un’App per ripensare l’arredamento in chiave sostenibile: ha premiati con una borsa di studio da mille euro gli autori del business plan Irene Antonelli, Matteo Biliotti, Vincenzo Caldarella, Giada Caruso e Tommaso Sabini accogliendoli nell’auditorium dell’associazione. A fare gli onori di casa sono stati il presidente e il segretario generale di Confartigianato Imprese Prato Luca Giusti e Marco Pieragnoli insieme al Project Manager di Eye Luca Taddei. Di fronte ai cinque giovani, c’era una platea di imprenditori artigiani interessati allo sviluppo concreto del loro progetto.

“Con Eye, Confartigianato vuole dare voce alle idee di questi ragazzi che purtroppo rimangono troppo spesso inascoltate – sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Prato Luca Giusti -. Mai come adesso vogliamo infatti guardare ai giovani e valorizzare i loro progetti riconoscendone la validità. Il progetto di questi ragazzi è il centro di quello che sarà il futuro: sostenibilità e digitalizzazione. In questo progetto sono presenti entrambi questi aspetti, valorizzando inoltre il patrimonio rappresentato dall’artigianato locale”.

“Ci ha fatto molto piacere quest’anno l’istituzione di un nuovo premio speciale da parte di Confartigianato – dice Luca Taddei – Proseguiamo quindi con soddisfazione questo progetto Eye, percorso di formazione all’imprenditorialità etica, nato dieci anni fa con l’organizzazione di Artes insieme al Comune di Prato e alle associazioni di categoria del territorio. Nostro intento è accompagnare i giovani a sviluppare da zero delle idee di impresa che possono essere messe concretamente in campo con al centro la persona, l’ambiente e tutte le tematiche della sostenibilità diventate sempre più importanti negli ultimi anni”.

Fonte: Ufficio Stampa