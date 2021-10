Arriva in piazza il piano strutturale dell'Empolese

Proseguono le attività di “Due rive per un Piano”, il percorso di partecipazione promosso dai Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo e Vinci in vista della redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Dopo le due giornate di trekking agrourbano che hanno fatto registrare un’ottima risposta di partecipazione da parte della cittadinanza, il prossimo appuntamento è quello con i Point Lab che a partire da domenica 24 ottobre si svolgeranno in ciascuno dei cinque comuni coinvolti.

L’obiettivo dei Point Lab è quello di portare fuori dagli uffici comunali un punto di ascolto della cittadinanza sui temi legati alla pianificazione urbanistica. Grazie alla sua struttura mobile, il point lab sarà presente nelle piazze o negli altri spazi pubblici più frequentati dalla cittadinanza, in modo da incontrare le persone nei luoghi ad esse più familiari, ma soprattutto informare e ascoltare anche quelle cittadine e cittadini che solitamente non partecipano a momenti di confronto pubblico sulle decisioni di governo locale.

Una postazione composta da sedie, tavoli e lavagna corredata dalla carta del territorio, accoglierà la cittadinanza a cui le facilitatrici e i facilitatori di Sociolab faranno delle brevi interviste, chiedendo alle persone di segnalare sulla carta del territorio eventuali questioni, emergenze e proposte.

Si parte Domenica 24 ottobre a Cerreto Guidi (h 09.00-12-30) in occasione del mercato “Sapori d’autunno”, per proseguire Lunedì 25 (h. 16.00 - 19.30) al mercato di Spicchio, Mercoledì 27 al mercato di Limite sull’Arno (h 09.00 -12.30), e giovedì 28 al mercato di Empoli (09.00-12-30), per poi concludere Sabato 30 ottobre al mercato di Montelupo (09.00-12.30).

I risultati di questa fase di ascolto saranno raccolti in un report di sintesi che verrà messo a disposizione delle amministrazioni e agli uffici tecnici impegnati nella redazione del Piano.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa