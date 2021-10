Astro e Lilith insieme per le donne a Montespertoli

Nel mese di Ottobre tante sono le iniziative in tutta l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ed anche Montespertoli aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno promuovendo diverse attività. Dall’inizio del mese di Ottobre il Palazzo Comunale è illuminato di rosa, richiamando così l'attenzione dei cittadini all'importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione.

Inoltre domani, sabato 23 ottobre, l'Amministrazione Comunale ha organizzato, insieme ad Astro e Lilith una raccolta fondi.

In tutta la giornata sarà possibile aderire a "APERITIVO ROSA": in tutti i bar e circoli di Montespertoli godendosi un buon aperitivo sarà devoluta una parte del ricavato ad Astro.

In più, in piazza del Popolo e davanti alla Coop, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, sarà possibile acquistare maglietta e portachiavi brandizzati così da sostenere le associazioni, Astro e Centro Aiuto Lilith, nelle loro varie attività in aiuto alle donne.

"Vi aspetto domani in Piazza del Popolo, nella casetta di legno, a sostenere con me le associazioni che compiono un'importante servizio per tutta la comunità" annuncia Daniela Di Lorenzo, Assessore al Sociale del Comune di Montespertoli.

I bar che aderiscono all'iniziativa sono: Circolo Arci dell’Anselmo, Bar La Pinetina di Baccaiano, Bar Il Vecchio Platano di Baccaiano, Caffè La Terrazza di Montagnana Val di Pesa, Circolo Arci di Montagnana Val di Pesa, Circolo Arci di San Quirico in Collina, Bar La Collina di San Quirico in Collina, Circolo Arci “I’ Poggio” di Ortimino, Circolo Arci “I Tigli” di Martignana, Caffè di Alice di Martignana, Bar Pizzeria Silvano di Botinaccio, I’Stravizi, Pasticceria Fiorentina, Jack’s Bar, Lo Chalet, Circolo Arci S. Allende, Particceria Paolini, Enoteca Paolini, Bar L’Orcio, Join us Caffè nel capoluogo.

Le associazioni coinvolte:

ASTRO Onlus svolge la propria attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria promuovendo iniziative a sostegno del paziente oncologico.

CENTRO AIUTO DONNA LILITH: Con lo sportello, le donne vittime di qualsiasi forma di violenza, nel rispetto dell'anonimato, trovano sostegno e tutela, sia legale che psicologica. Lo sportello lavora su appuntamento contattando il numero 333 181 08 11 agli orari indicati.

Fonte: Comune di Montespertoli