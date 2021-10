Calenzano, via del Castello chiusa per il ripristino del muro di Villa Peragallo

Via del Castello, dal lato del Molino, verrà chiusa per permettere la messa in sicurezza del muro di Villa Peragallo. Per raggiungere Calenzano Alto si dovrà percorrere via del Castello dal lato di via Garibaldi, sarà istituito il senso unico alternato. Una viabilità privata sarà riservata ai mezzi di soccorso.

La chiusura si è resa necessaria in seguito a ulteriori verifiche da parte della proprietà della villa. Il Sindaco ha emesso un’ordinanza nei confronti della proprietà, che dovrà provvedere a proprie spese sia alla chiusura della strada e alla predisposizione della viabilità alternativa, sia alla messa in sicurezza del muro.

Via del Castello verrà chiusa dal cancello di Villa Peragallo fino all’intersezione con via dell’Aia e dal via dell’Aia dall’intersezione con via del Castello fino all’ingresso della villa. L’accesso pedonale sarà consentito solo ai residenti dei tratti di strada chiusi.

I primi lavori di emergenza per la messa in sicurezza dovranno concludersi entro 15 giorni. Entro 30 giorni dovrà essere presentato il progetto definitivo di ripristino del muro in questione.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa