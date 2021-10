Colpisce un motorino e scappa, rintracciato dopo una settimana

Ancora un pirata della strada rintracciato dalla Polizia Municipale. Si tratta di un automobilista che, dopo aver causato un incidente una settimana fa nel sottopasso di piazza Paolo Uccello, si era allontanato senza prestare soccorso alla conducente dell’altro veicolo.

Le agenti dell’Autoreparto sono risalite alla vettura grazie alla testimonianza di un pedone, che oltre alla dinamica ha fornito anche alcuni numeri della targa, e alle immagini delle telecamere e quindi anche al conducente. È un 22enne di nazionalità italiana che, secondo la dinamica ricostruita dalla Polizia Municiaple, dopo aver percorso il sottopasso verso via del Sansovino aveva svoltato a destra in via Baccio Bandinelli urtando un ciclomotore. Alla guida del mezzo, in transito sulla destra della carreggiata verso via del Sansovino, una 46enne italiana. L’automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso perché si è allontanato senza prestare soccorso alla persona ferita a terra. Scattati anche il ritiro della patente e una multa per svolta pericolosa.