“Dante, 700 anni e non sentirli”, il Sommo Poeta ‘incontra’ gli studenti a Poggibonsi

Presentazioni, letture, incontri dedicati a Dante nell’anno del settecentenario della sua morte. Entra nel vivo la rassegna “Dante, 700 anni e non sentirli”, promossa dal Comune e realizzata con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di Olivia Libreria Bistrot, Odeon Studio di Grosseto e Accademia Drosselmeir di Bologna. Dopo “Dante in Giunta”, letture della Divina Commedia da parte del sindaco e degli assessori, in arrivo cinque appuntamenti che si svolgeranno dal 25 ottobre al 4 novembre. “Eventi pensati per coinvolgere tutti in queste celebrazioni, in particolare la scuola e i ragazzi – dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti – Il nostro tributo a Dante è un progetto corale, frutto di preziose collaborazioni, con cui intendiamo approfondire la figura del Poeta dialogando con bambini, studenti, insegnanti, scuole, adulti, appassionati”.

Ed ecco che “Dante, 700 anni e non sentirli” prosegue con due incontri con gli studenti presso le loro scuole e due presentazioni editoriali. Il tutto avrà come preludio l’evento del 25 ottobre dal titolo “Dante per ragazzi”. Alle 17,30 (on line, necessaria la prenotazione) l’Accademia Drosselmeier si occuperà di formazione gratuita per adulti con un incontro volto ad approfondire il panorama editoriale per ragazzi dedicato a Dante. Il corso è rivolto ad insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di letteratura per bambini e ragazzi. I quattro appuntamenti successivi portano la firma di Olivia Libreria Bistrot insieme a Petra Paoli di Odeon Studio. Il primo in ordine cronologico sarà l’incontro di promozione alla lettura del 26 ottobre “A scuola con Dante” che coinvolgerà le classi quinte della scuola primaria Pieraccini con letture e approfondimenti sul Sommo Poeta. Nel pomeriggio dello stesso giorno (alle 17) presentazione online del libro "Dante e le infernali scienze" di Luca Novelli, Editoriale Scienza. A dialogo con l’autore ci saranno Valentina Serafini di Olivia Libreria Bistrot e Petra Paoli di Odeon Studio.

Il 3 e 4 novembre sarà la volta di Paola Cantatore, Alessandro Vicenzi e Marino Neri. Il 3 novembre alle 18 presso la Sala SET del Teatro Politeama (necessaria la prenotazione) i tre autori presenteranno il loro libro "Dante Alighieri", Franco Cosimo Panini Editore, in dialogo con Valentina Serafini. Giovedì 4 novembre incontreranno studenti e studentesse delle classi seconde della scuola secondaria Marmocchi in una mattinata di “Losche storie a Scuola”.

Per gli eventi su prenotazione:

Olivia Libreria Bistrot: 0577/1650737- WhatsApp 3332518550



Di seguito il calendario dei prossimi eventi



Lunedì 25 ottobre ore 17.30 – Dante per ragazzi

Online, necessaria la prenotazione

Incontro di formazione gratuita a cura dell’Accademia Drosselmeier volto a conoscere il panorama editoriale per ragazzi dedicato a Dante.

Il corso è rivolto ad insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di letteratura per bambini e ragazzi.

Martedì 26 ottobre – A Scuola con Dante

Scuola elementare Pieraccini

Incontro con i bambini e le bambine delle classi quinte con letture e approfondimenti su Dante.

Martedì 26 ottobre ore 17

Presentazione del libro “Dante e le Infernali Scienze” (Editoriale Scienza)

Online

A dialogo con l’autore Luca Novelli, Valentina Serafini (Olivia Libreria Bistrot) e Petra Paoli (Odeon Studio di Grosseto)

Mercoledì 3 novembre ore 18

Presentazione del libro “Dante Alighieri” (Franco Cosimo Panini Editore)

Sala Set, necessaria la prenotazione

A dialogo con gli autori Paola Cantatore, Alessandro Vicenzi e Marino Neri, Valentina Serafini (Olivia Libreria Bistrot).

Giovedì 4 novembre - Losche storie a Scuola

Scuola secondaria Marmocchi

Paola Cantatore, Alessandro Vicenzi e Marino Neri incontrano i ragazzi e le ragazze delle classi seconde.