Due nuove centenarie in un solo giorno: festa doppia ieri a Fucecchio

Festa doppia sul territorio comunale per due nuove centenarie. Renata Bellandi di Massarella e Angela India di Fucecchio, nate il 21 ottobre 1921, hanno raggiunto ieri il secolo di vita. Nelle rispettive abitazioni, le due signore sono state circondate dall'affetto di amici e parenti, con i quali hanno festeggiato questo significativo traguardo. Anche l'amministrazione comunale ha voluto far sentire la propria vicinanza alle due centenarie. Il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini hanno raggiunto le festeggiate per portare il saluto di tutta la comunità di Fucecchio e consegnare una targa ricordo e un mazzo di fiori.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa