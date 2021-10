Eletti i nuovi direttori dei dipartimenti dell’Università di Siena per il triennio 2021-2024

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per eleggere i direttori dei dipartimenti dell’Università di Siena, che saranno in carica dal primo novembre per il triennio 2021-2024.

Questi i direttori: dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, professoressa Agnese Magnani; dipartimento di Economia politica e statistica, professor Salvatore Bimonte; dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, professor Pierluigi Pellini; dipartimento di Giurisprudenza, professor Stefano Pagliantini; dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche, professor Valerio Vignoli; dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo, professor Vincenzo Sorrentino; dipartimento di Scienze della Vita, professor Luca Bini; dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente, professoressor Pier Simone Marrocchesi; dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, professor Francesco Dotta; dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, professor Enrico Zanini; dipartimento di Studi aziendali e giuridici, professor Ciro Gennaro Corvese.

Per quanto riguarda gli altri dipartimenti universitari, il professor Gianni Pozzi è direttore del dipartimento di Biotecnologie mediche, in carica fino al 31 dicembre 2022; il professor Gerardo Nicolosi è direttore del dipartimento di Scienze politiche e internazionali, in carica fino al 22 ottobre 2022; il professor Alessandro Innocenti è direttore del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, in carica fino al 17 dicembre 2023.

Fonte: Università di Siena