Greenpass, un termoscanner con lettore QR: la 'soluzione' di un'azienda del Polo Tecnologico

Può essere installato in qualunque punto di accesso, che sia un edificio, azienda, stazione o scuola e in pochissimi secondi riesce a leggere il QR Code della Certificazione Verde Covid19, misura la temperatura corporea di una persona, e segnala eventualmente se tale temperatura supera i 37,5°C (o comunque il limite impostato tramite Software) con la massima precisione e un delta termico di ≤ ±0.2°C. Segnala inoltre, con un rilevatore acustico in lingua italiana, l'obbligo di indosso della mascherina. Il dispositivo può essere installato a parete, su tornelli oppure su stand, quest’ultima soluzione è abbinabile al sanitizer, spray igienizzante contactless.

Un modo decisamente utile per venire incontro alle esigenze di controllare gli accessi nei luoghi di lavoro o pubblici, dato che Dal 15 ottobre è entrato in vigore il decreto che impone il green pass sui luoghi di lavoro, per maggiori informazioni sales@telcomms.it tel. 050 8068086.

Fonte: Ufficio Stampa - Polo Navacchio S.p.A.