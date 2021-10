Incidente a Cambiano, elisoccorso per 22enne in codice rosso

Una 22enne è in ospedale dopo un incidente avvenuto lungo via Niccoli a Castelfiorentino, vicino all'abitato di Cambiano. Non si conoscono ancora le cause del sinistro, ma è rimasta coinvolta una giovane per cui è stato necessario il trasferimento al Cto di Careggi. Stando a una prima ricostruzione un'auto e un mezzo pesante si sarebbero scontrati, la ferita era a bordo dell'auto.

In via Niccoli è intervenuta l'automedica assieme a un'ambulanza della Misericordia di Empoli e ai vigili del fuoco di Empoli. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che ha portato la 22enne in codice rosso a Firenze. Sul posto i carabinieri di Empoli, rilievi sono ancora in corso.

L'incidente è avvenuto verso le 7.30 di oggi, venerdì 22 ottobre, e ha causato la chiusura temporanea della strada, con la conseguente deviazione del traffico sulla nuova Sr429. Poco dopo anche più a sud si è verificato un altro incidente in Valdelsa.