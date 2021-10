Incidente tra Castelfiorentino e Petrazzi, traffico in tilt

Incidente e mattinata nera per il traffico in Valdelsa. Poco dopo le 8 di oggi, venerdì 22 ottobre, un furgone è finito fuori strada tra Castelfiorentino e Certaldo, all'incirca nella zona di Petrazzi. Stava viaggiando su via Ciurini quando, per cause da chiarire, è avvenuto l'incidente. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Certaldo e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Un 56enne è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Empoli in codice giallo. Lunghe code si sono verificate tra Castelfiorentino e Certaldo, il traffico è in tilt e le strade sono intasate: la situazione, comunque, dovrebbe tornare alla normalità entro breve.