Maltratta moglie e figlia nonostante i divieti, arrestato

Un 51enne è finito in carcere a Lucca. Abusava di alcol e maltrattava i familiari, per questo la polizia lo ha arrestato, in sostituzione del precedente divieto di avvicinamento alle parti offese emesso a agosto. I conviventi, moglie e una figlia affetta da patologie psichiatriche, subivano da tempo i maltrattamenti verbali e fisici dell'uomo.

Nonostante il divieto, il 51enne ha mantenuto un atteggiamento minatorio e aggressivo con la famiglia. Pochi giorni fa la polizia è intervenuta perché l'uomo ha cercato di entrare in casa forzando una finestra. Inoltre ieri, giovedì 21 ottobre, ha cercato di nuovo di avvicinarsi alla moglie minacciandola, tanto che la donna è stata costretta a essere portata al lavoro da una parente. Vicino al luogo di lavoro della donna, la polizia è intervenuta e ha trovato il 51enne bloccandolo e arrestandolo.