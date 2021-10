Arte da Empoli al Messico: Mariaconcetta Giuntini espone a Saltillo

Da Empoli fino al Messico nel nome dell'arte. Mariaconcetta Giuntini esporrà la propria mostra personale 'Topos' al Taller de Grafica Grulla Blanca a Saltillo, in Messico. Dal 20 ottobre al 3 novembre l'artista di Empoli porterà il suo lavoro oltre l'oceano.

In cosa consiste Topos? Propone corpus di opere su carta - quali stampe calcografiche, disegni, acquerelli e tecniche miste - organizzato in serie iniziate e sviluppate negli anni che l'artista considera cruciali del suo percorso di ricerca artistica e personale. Un percorso che Giuntini definisce di "crescita in discesa, intendendo proprio quel moto verso il basso della propria interiorità - il mondo di dentro - da cui partire all'esplorazione del mondo di fuori".

L'artista affronta e propone questo lavoro come un "passo nel profondo della ricerca umana connessa al ciclo della vita, alle sue stagioni, ai momenti, ai silenzi, al buio e alla luce, al vuoto e al pieno, alla confusione e alla solitudine, che ciascuna persona sperimenta e impara ad affrontare. Ne risulta una mappa la cui traccia conduce ad un topos interiore espresso con segno deciso ma delicato, aperto e non categorico, intimo ma non egocentrico, proprio ma condivisibile". L'inaugurazione ha riscosso molto interesse a Saltillo e Giuntini è contenta: "Non me lo aspettavo dato che è la prima volta che espongo il mio lavoro in Messico".