Muore investito da un treno a Pietrasanta

Resti umani sono stati notai da alcune persone in attesa di prendere il treno intorno alle 7.30 alla stazione di Pietrasanta. Una persona sarebbe morta pochi chilometri prima investita dal convoglio. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un suicidio, ma le indagini sono ancora in corso.

Si tratterebbe di un uomo, ma al momento non è stato possibile effettuare il riconoscimento. Il treno coinvolto nell'investimento viaggiava in direzione Pisa-La Spezia. Il macchinista non si sarebbe accorto di niente. Intervenuti la polfer e un'automedica del 118.