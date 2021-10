Raccolta firme in centro a Empoli con FdI Empolese Valdelsa

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa, ricorda a tutta la cittadinanza che, sabato 23 Ottobre dalle ore 16.00 in poi, ha organizzato un gazebo per continuare la raccolta firme sui temi oggetto di petizione popolare cari al partito; tra cui elezione diretta del Presidente della repubblica, prevalenza dell'ordinamento statale su quello europeo, abolizione dei senatori a vita, nonché per proseguire con i tesseramenti. Saremo nella nostra solita postazione a Empoli in via Del Giglio, (davanti al Gaggioli e Vezzosi).

FdI Empolese Valdelsa