Start Cup Toscana 2021, alla Normale la finale con i migliori progetti in collaborazione con le università toscane

Si svolgerà nella mattina di lunedì 25 ottobre, presso la sede centrale di Pisa della Scuola Normale Superiore, l’edizione 2021 di Start Cup Toscana, la competizione organizzata dalle università toscane (Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Università per Stranieri di Siena e Scuola Normale, organizzatrice di quest’anno), sponsorizzata e patrocinata dalla Regione nell’ambito del programma Giovanisì. Saranno premiate le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca toscana, in grado di trasformare un’idea nata nei laboratori in un’impresa. Dieci sono i progetti selezionati, tre saranno quelli premiati, più un eventuale quarto candidato, che parteciperanno alla competizione nazionale PNI “Premio Nazionale per l’Innovazione”, il 30 novembre e 3 dicembre all’Università Torvergata di Roma.

I progetti finalisti che competeranno lunedì sono, per la Scuola Normale, P.I.S.A Biotech (settore biotecnologie), (en)Light (farmaceutico); per l’Università di Firenze, PowerEmp e Florence Robotics (settore ingegneristico e robotico); per l’Università di Pisa, M4M Analysis (organizzazione dei processi produttivi) e LombriCOMPOSTiera (bioeconomy); per la Scuola Superiore Sant’Anna, Minilysis (biorobotica), AIDevices (biomedico) e Accelerat - Simplifying Complexity (software); infine per l’Università di Siena, UCMe BioScience s.r.l. (biotecnologico).

La giornata si aprirà alle ore 9:00 con gli indirizzi di saluto dei Rettori toscani. A seguire la presentazione dei dieci finalisti e dei loro progetti di impresa, con interventi di Paolo Dario, Prorettore alla Terza Missione della Scuola Superiore Sant’Anna, Marco Raugi, Prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico dell’Università di Pisa, Lorenzo Zanni, Prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico dell’Università di Siena.

Dopo la tavola rotonda “Business incubator models for European recovery”, coordinata dal prof. Fabio Beltram della Scuola Normale (relatori Salvatore Majorana - Kilometro Rosso, Bergamo, Germano CArganico - RarePartners, Milano, Andrea Di Benedetto - Polo Tecnologico di Navacchio, Pisa) con introduzione di Alessandra Nardini, Assessora all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca della Regione Toscana e conclusioni affidate a Chiara Cappelli, Prorettrice al trasferimento tecnologico della Scuola Normale, si svolgerà la proclamazione dei vincitori di Start Cup Toscana 2021, con Marco Paggi, Delegato alla Ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Saranno anche annunciati i vincitori dei Premi speciali degli sponsor da Marco Pierini, Prorettore al Trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Firenze. Infine alle 13.45 Lorenzo Zanni, Prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico dell’Università di Siena, introdurrà l’edizione 2022 di Start Cup Toscana. La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube della Scuola Normale Superiore.

Fonte: Scuola Normale Superiore di Pisa