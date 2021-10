Elio, Iacchetti, Massironi: il Teatro del Popolo di Castelfiorentino riparte

Pronti, attenti, via. La stagione 2021/2022 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino è ai nastri di partenza dopo un accurato percorso avviato da mesi. Le incertezze sui tempi e l’organizzazione, inevitabilmente generate dalla pandemia, sono state affrontate con determinazione dalla Fondazione Teatro del Popolo che ha lavorato costantemente per farsi trovare pronta alla ripartenza, impegnandosi sempre con tenacia, come testimonia il riuscito allestimento, nell’estate scorsa, di alcuni apprezzati spettacoli all’aperto. La volontà della Fondazione Teatro del Popolo ha consentito, con il concorso del Comune di Castelfiorentino, della Banca Cambiano 1884 s.p.a., contando sulla competenza della Direttrice artistica Vania Pucci e sulla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e di Giallo Mare Minimal Teatro, di perfezionare i dettagli di una stagione teatrale che si presenta appetibile e ricca di contenuti.

E’stato il pubblico stesso a incoraggiare e sostenere gli organizzatori affinché si approntasse una stagione che, da sempre, a Castelfiorentino, va ben oltre la pur indiscussa qualità degli spettacoli, facendo del Teatro del Popolo un’autentica stella polare nella vita culturale e sociale di un territorio e di una comunità.

Parlando degli obiettivi e delle caratteristiche della stagione, il presidente della Fondazione Teatro del Popolo Maria Cristina Giglioli ha dichiarato: “E' con l'entusiasmo e la passione che ci sono propri che presentiamo questa nuova stagione teatrale, convinti che sia davvero una ripartenza. La possibilità di utilizzare il teatro nella sua totalità dei posti è un grande passo avanti verso il ritorno a quella vita sociale, fatta di relazioni e condivisioni, di cui siamo stati privati dalla pandemia. La nostra proposta culturale torna ad essere articolata e si rivolge alle pluralità di pubblici, dai bambini agli appassionati di musica e di prosa. L'auspicio più grande è quello di rivedere il nostro teatro riempirsi di persone che, con gioia ed in sicurezza, ritornano a condividere le emozioni che solo lo spettacolo dal vivo sa dare”.

Particolarmente soddisfatto per l’allestimento della nuova stagione e per la presenza del Teatro, il Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni “Il nostro amato Teatro torna al suo massimo splendore grazie ai risultati positivi della campagna vaccinale, che consentiranno una più ampia fruizione da parte del pubblico degli spettacoli della nuova stagione teatrale. Una stagione che si preannuncia di altissimo livello, confermando quel format versatile che si è dimostrato in grado di suscitare interesse da parte di persone di tutte le età, giovani e anziani, famiglie, bambini. È un momento davvero felice, che credo sia condiviso da tutti i nostri concittadini e da tutti coloro che hanno a cuore un settore che è stato duramente provato da questa pandemia”.

Il presidente della Banca Cambiano 1884 s.p.a., Paolo Regini ha invece sottolineato il legame che unisce l’Istituto bancario al Teatro “Banca Cambiano è anche quest’anno lieta di presenziare alla conferenza stampa di apertura della nuova stagione teatrale. La Banca e l’Ente Cambiano confermano il forte impegno in ambito culturale sostenendo la stagione teatrale 2021/22 del nostro teatro cittadino. La cultura e l'arte sono per la Cambiano un volano imprescindibile di sviluppo sociale ed economico del territorio. Un doveroso ringraziamento alla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, che anche nel difficile periodo Covid, ha continuato a programmare con l’impegno e la dedizione di sempre”.

Si rinnova, naturalmente, la stretta collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

A Castelfiorentino è intervenuta la presidente Cristina Scaletti “È per me un onore poter presentare questa nuova stagione del Teatro del Popolo. Un luogo di importanza vitale per la comunità, che da sempre accoglie tanti affezionati spettatori proponendo un’offerta culturale di qualità. Questo cartellone, frutto di un importante percorso di collaborazione, ci consente di auspicare il ritorno ad una normalità fatta di incontri e condivisione di emozioni in teatro”.

A Vania Pucci, direttrice artistica del Teatro del Popolo, è invece spettato il compito di presentare i dettagli del cartellone “Una stagione da urlo! Così l'ho chiamata perché avrei voluto urlare quando non si riusciva ad aprire i teatri, poi a capire la capienza e poi ancora a costruire una stagione. Ma a scelte fatte, penso che sia proprio una stagione da urlo, una stagione che sarà bello seguire, con tanti artisti e artiste brave e, soprattutto, tanti appuntamenti che possano far ritrovare un'abitudine: quella di sedersi in poltrona e partecipare con la testa ed il cuore alle proposte artistiche, tornare ad emozionarsi e a sorridere insieme".

La stagione 2021/2022 non risulta impoverita dalle tante e comprensibili difficoltà incontrate per allestirla. Vi trovano così posto tanti spettacoli, belli e diversi fra loro, ma uniti, appunto, dalla qualità artistica. I nomi, è ovvio, non sono tutto, ma rappresentano comunque un segnale indicativo del valore e del livello della stagione. Il palcoscenico castellano ospiterà, solo per citarne alcuni, nomi del calibro di Simone Cristicchi, Amanda Sandrelli, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Elio, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Alessandro Benvenuti e la giovane Gaia Nanni. Vanno inoltre segnalati il ritorno di Leo Bassi che festeggerà a Castelfiorentino i suoi 70 anni, la gran parte passati in pista e sul palcoscenico, e le tante proposte di musica che vedono come protagonisti i giovani cantanti e musicisti del Maggio Musicale Fiorentino per non tacere dei concerti jazz di Maria Pia De Vito, Enrico Rava e Fred Hersch.

LA STAGIONE- La stagione di prosa prenderà il via Venerdì 19 novembre con il “Paradiso” visto con gli occhi di uno straordinario Simone Cristicchi che rende così omaggio a Dante in occasione dei 700 anni dalla morte.

Poche settimane dopo (Giovedì 9 dicembre) sarà una brava Amanda Sandrelli a vestire i panni di “Lisistrata” nell’adattamento e con la regia di Ugo Chiti.

Due valorose attrici come Maria Amelia Monti e Marina Massironi saranno invece a Castelfiorentino con “Il marito invisibile”, un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione.

La leggerezza e il divertimento saranno invece gli ingredienti di “Pigiama per Sei” che Giovedì 10 e Venerdì 11 febbraio sarà a Castelfiorentino con la regia di Marco Rampoldi nell’interpretazione di Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Peluso e Max Pisu.

A marzo, e più precisamente Giovedì 3 e Venerdì 4, approderà a Castelfiorentino una nuova e attesa edizione di “Ditegli sempre di sì” che prosegue il progetto avviato dalla Elledieffe, la compagnia fondata da Luca De Filippo, per mantenere vivo e diffondere lo straordinario patrimonio culturale di una delle più grandi famiglie della tradizione teatrale italiana.

Elio che canta e recita Enzo Jannacci è un altro imperdibile tassello che compone il mosaico della stagione. Lo spettacolo si intitola “Ci vuole orecchio” ed è in calendario Giovedì 31 marzo.

Nel programma della stagione da segnalare inoltre Giovedì 28 e Venerdì 29 aprile, Anna Foglietta e Paola Minaccioni in “L’attesa”, di Remo Binosi. Le due attrici sono insieme per la prima volta sul palco per dare corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla serva Rosa.

Fuori abbonamento due spettacoli. Il primo Sabato 26 febbraio è con Alessandro Benvenuti, autore, regista e interprete di “Chi è di scena”, una produzione di Arca Azzurra. Il secondo, Giovedì 10 marzo, è invece “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno con Gaia Nanni.

STASERA PAGO IO – Torna per il decimo anno, il bel progetto voluto da Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro. La rassegna attraverso la formula di invito a teatro per i ragazzi che diventano così non solo i fruitori degli spettacoli, ma anche i facilitatori culturali per gli adulti, prevede tre appuntamenti, tutti al Venerdì, dal 3 al 17 dicembre alle ore 21,00. I ragazzi, attraverso giochi proposti a scuola e nei supermercati Unicoop, conquistano i fantassegni, moneta fantastica che consente agli adulti di assistere agli spettacoli gratuitamente.

SU IL SIPARIO- Viene confermato l’appuntamento con un’altra rassegna rivolta ai più piccoli e che incontra da sempre un ampio consenso. Si parte a metà novembre con un totale di 6 spettacoli in programma la domenica pomeriggio alle ore 17,00. Tra regine, streghe e brutti anatroccoli, “Su il Sipario” sarà un avvincente susseguirsi di fiabe, burattini e storie fantastiche.

LABORATORI TEATRALI - Il primo, articolato su 35 ore, a cura di Diletta Landi, riguarda gli adolescenti da 11 a 17 anni, con un incontro settimanale ogni giovedì dalle ore 17,30 alle 19,00 e due lezioni di prova.

Il secondo laboratorio, sempre con una durata di 35 ore, curato da Rossella Parrucci, si rivolge ai bambini dai 6 ai 10 anni, con un incontro settimanale ogni mercoledì dalle ore 17,00 alle 18,30 e anche in questo caso con due lezioni di prova. Per gli adulti il laboratorio (di 70 ore), sarà tenuto da Maria Teresa Delogu, il martedì dalle ore 20,30 alle 22,30. I laboratori termineranno con un saggio.

FESTIVAL ARTE COMICA - In collaborazione con Andre Casaca e Teatro C’art, il mese di aprile è dedicato all’arte comica con tre appuntamenti:

Sabato 2 aprile ore 21.00 Teatro C’art

JULIET di e con Stefano Marzuoli

Sabato 9 aprile ore 21.00

Co- Produzione Muchas Gracias teatro e Teatro C’art

(LEI) LEAR di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco

Sabato 23 aprile ore 21.00

LEO BASSI

70 anni

SAN SILVESTRO - Le tradizioni sono tradizioni e quella dello spettacolo il 31 dicembre, a Castelfiorentino, è una di queste. Sarà riproposta con lo spettacolo “Intervista confidenziale” che vedrà come protagonista Enzo Iacchetti. L’idea portante della proposta di fine anno è quella di intervistare l’esilarante Iacchetti con domande mirate di Giorgio Centamore sul tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva.

Come da tradizione, sarà possibile chiudere l’anno, ma anche cominciare il nuovo, a teatro, con il Concerto di Capodanno della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelfiorentino.

MUSICA - Gli allievi del Maggio Musicale Fiorentino saranno in scena sabato 6 novembre e sabato 18 dicembre sempre alle ore 21,00. Sabato 11 dicembre è invece in programma il recital dantesco con il soprano Lavinia Bini, il mezzosoprano Marina Comparato, l’attrice Chiara Casalbuoni e Anna Toccafondi al pianoforte.

Due sono invece i concerti in collaborazione con Empoli Jazz: giovedì 2 dicembre con Maria Pia De Vito e giovedì 16 dicembre con Enrico Rava e Fred Hersch. Da segnalare poi l’esibizione della Filarmonica” Giuseppe Verdi”di Castelfiorentino con "Le note nel Cinema" e il concerto/saggio di Natale degli allievi della Scuola di Musica.

CINEMA - Da non dimenticare il “Cinema” con la programmazione presso il Ridotto del Teatro del Popolo, del CineMario Monicelli. E’ attivo per tutto l’anno, proponendo i film di recente uscita e garantendo così al pubblico un’ulteriore e apprezzata proposta di intrattenimento.

MODALITA’ DI INGRESSO- Le recenti disposizioni del Governo hanno consentito di portare la capienza del Teatro al 100% (354 posti), con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti il cui prezzo è rimasto invariato. Un aspetto non scontato e che indica la volontà della Fondazione Teatro del Popolo di essere dalla parte del pubblico anche in un momento in cui i costi sono cresciuti e gli aumenti sarebbero stati una conseguenza.

Per il rispetto delle normative, lo spettatore dovrà essere munito di green pass e portare la mascherina mentre all’ingresso occorrerà igienizzarsi le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura.

