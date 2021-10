È scomparsa a 17 anni Viola Parigi, studentessa e atleta

Una tragedia ha colpito Firenze e lo sport fiorentino. A soli diciassette anni è scomparsa Viola Parigi, studentessa e campionessa di pattinaggio a rotelle, definita una delle atleti di maggior talento della sua generazione. Fiorentina, studiava al Marco Polo di Firenze e si allenava con l'Asd Oltrarno, società alla quale stanno arrivano moltissimi messaggi di cordoglio in queste ore sui social network.

Lo scorso febbraio la brutta scoperta della malattia, che se l'è portata via in pochi mesi. La scuola Marco Polo era sotto shock in queste ore e ha dedicato canzoni e minuti di silenzio per ricordare Viola Parigi.