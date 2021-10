Rompe il naso alla compagna e picchia un anziano vicino, arrestato

Un altro caso di violenza sulle donne si è registrato in Toscana. Un 53enne è stato arrestato dai carabinieri a Prato per sorpreso in flagrante a picchiare la propria compagna. L'uomo ha colpito la partner dopo una lite scoppiata per futili motivi.

Ha fratturato il setto nasale della donna e le ha provocato delle escoriazioni; inoltre si è accanito su un anziano vicino, intervenuto dopo aver sentito il trambusto, e lo ha colpito con calci e pugni. La donna ha chiamato i carabinieri dopo esser scesa in strada scalza per sfuggire alla furia del 53enne. I militari lo hanno bloccato e portato in carcere a Prato.