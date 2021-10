"Condannare tutti i totalitarismi": la mozione FdI-Centrodestra per Empoli

“Oggi più che mai è urgente assumere ogni iniziativa volta a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale;

per fronteggiare efficacemente la crescente spirale di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo, cui si sta assistendo negli ultimi anni, si ritiene assolutamente necessario avviare e rafforzare un'intensa attività di sensibilizzazione per mantenere vivo il ricordo delle tragiche vicende, che hanno interessato la storia, anche più recente, delle nostre Nazioni, anche al fine di «onorare la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari» e gettare le basi per una «riconciliazione fondata sulla verità e la memoria».

Proprio la “memoria condivisa” ed una lettura non faziosa o frazionata della storia e delle tragedie sanguinarie determinate dai totalitarismi del secolo scorso e di quelli attuali può consegnare alle generazioni un clima di unanime, sincera, non faziosa condanna senza appello di ogni forza di razzismo, di intolleranza, di odio e di violenza.”Questo l'appello da parte del Capogruppo Andrea Poggianti, della vice Simona Di Rosa e del Consigliere Federico Pavese di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

“Con una mozione per condannare tutti i totalitarismi depositata per il prossimo Consiglio Comunale di Empoli del 26 ottobre 2021 chiediamo che l’Ente si ritrovi attorno alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819/RSP)", che, approvata a larghissima maggioranza, ha riconosciuto espressamente che «la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo», sono di vitale importanza per costruire la resilienza europea alle «moderne minacce esterne».

Non solo, chiediamo che nel percorso di condanna ferma di ogni regime, si promuova la celebrazione del 23 agosto come la Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari per sensibilizzare le generazioni più giovani per il tramite del coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, a non strumentalizzare la storia ma imparare da essa affinché nessun crimine si ripeta.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli