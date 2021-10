Consiglio comunale di Montaione, i temi all'ordine del giorno

Venerdì 29 ottobre alle 21.30, in sessione straordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il Consiglio comunale di Montaione.

ORDINE DEL GIORNO

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI COMUNE DI MONTAIONE

3 AGGIORNAMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETA' DEI MANUFATTI ADIBITI AD ACQUEDOTTO CON PERMUTA DI UN TRATTO DI STRADA DA ESEGUIRE IN LOC. PIAN DELLE QUERCE. AUTORIZZAZIONE ALLA DECLASSIFICAZIONE DEL TRATTO DI STRADA PER RETTIFICA DEL TRACCIATO. DISPOSIZIONI

4 MOZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE ROMANO (MONTAIONE NEL CUORE) SULLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE AFGHANE

Fonte: Comune di Montaione