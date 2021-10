Coronavirus Empoli e Cuoio, 40 contagi

Continuano a volare alto i dati dei contagi per la giornata di oggi, sabato 23 ottobre. Dopo la scoperta della situazione a Certaldo, con 9 classi in quarantena per rischio contagi, ecco i dati nel dettaglio per Empolese Valdelsa e comprensorio del cuoio.

Zona Empolese Valdelsa 29 contagi

Cerreto Guidi 6

Certaldo 7

Fucecchio 5

Vinci 2

Empoli 6

Castelfiorentino 2

Montelupo Fiorentino 1

Zona comprensorio del cuoio 11 contagi

San Miniato 7

Montopoli in Val d'Arno 2

Castelfranco di Sotto 1

Santa Croce sull'Arno 1