In Mugello il commissario Ue per l’agricoltura : "La Toscana è un modello per l'Europa"

L’agricoltura toscana è un modello per l’agricoltura europea. E’ un esempio dell’organizzazione della filiera corta. In Italia i terreni dedicati alle colture agricole sono l’8% della superficie europea mentre il valore aggiunto lordo al sistema comunitario è il 18% grazie ad un modello che si basa sul lavoro di molte piccole aziende che messe in condizioni ottimali possono spingere la produzione al massimo valore. Questa, secondo me, è la chiave del successo per l’agricoltura”.

E' quanto ha detto il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Janus Wojciechowsky in occasione di una visita in Mugello organizzata da Coldiretti alla sede operativa della Cooperativa Agricola Firenzuola, la più importante rete di allevatori della Toscana con 100 soci. Il commissario ha inoltre visitato un allevamento di bovini di razza Limousine tra i più rappresentanti in termini di benessere animali, sostenibilità ed organizzazione di tutta Italia.

Accompagnato dal presidente Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi, dal Presidente dell’Associazione Italiana Allevatori, Roberto Nocentini, Dirigente dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Toscana, Roberto Scalacci e dal Responsabile Relazioni Istituzionali di Coldiretti a Bruxelles, Paolo Di Stefano, il commissario che ha molto apprezzato l’approccio dal “campo alla tavola” garantito dal progetto di rete di Campagna Amica per dare valore e giusta rimunerazione ai piccoli agricoltori ed allevatori, ha parlato anche del Green Deal Europeo: “L’Italia - ha detto - è già nella buona direzione e può veramente segnare il passo. La produzione è già volta alla sostenibilità, all’organicità, al benessere animale e tutto questo impatta sulla filiera. Tutto questo può segnare il passo dell’agricoltura in Europa. L’Italia - ha conclude - non è solo campione nel calcio e nel volley ma anche nell’agricoltura”.

