"Io non rischio" nella piazza virtuale dell'Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa

Il 24 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa aderisce alla campagna di comunicazione Nazionale sulle buone pratiche di Protezione Civile “IO NON RISCHIO”.

Un’iniziativa organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile durante la quale le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e gli Enti illustreranno e racconteranno ai cittadini i rischi naturali a cui siamo esposti e le buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose.

Creare comunità sempre più resilienti attraverso la conoscenza e la cura dei territori, la consapevolezza dei rischi e delle buone pratiche di Protezione Civile è l’obiettivo di IO NON RISCHIO, la campagna di comunicazione Nazionale sui rischi naturali.

Per le limitazioni anticovid attive, anche quest’anno come nel 2020, la campagna sul nostro territorio sarà sui social con una “Piazza digitale” ricca di iniziative coordinate tra la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Empoli e la Prociv-Arci di Castelfiorentino, per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di Protezione Civile, al fine di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico e sul rischio alluvione.

"IO NON RISCHIO: tre parole che testimoniano la consapevolezza dei cittadini e la necessità di essere soggetti attivi nella prevenzione, prima che le emergenze accadano. Il 24 ottobre si terrà la campagna promossa dal Dipartimento di Protezione Civile alla quale ha aderito anche l’Unione dei comuni con due associazioni del territorio (Pubbica Assistenza di Empoli e Prociv - Arci di Castelfiorentino), che in una “Piazza Virtuale” parleranno dei rischi del nostro territorio e racconteranno ai cittadini le essenziali norme di autoprotezione. Questo intervento si colloca in un programma di iniziative che stiamo portando avanti come Unione assieme al nostro preziossimo volontariato", afferma Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Empolese - Valdelsa.

Dunque, fondamentale per la Campagna – giunta quest’anno all’undicesima edizione – è il ruolo attivo dei cittadini che, domenica 24 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 potranno informarsi sulle pagine Facebook, della Pubbica Assistenza di Empoli e della Prociv-Arci di Castelfiorentino, ma anche su quella della Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa, trovando un bel palinsesto di iniziative, dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming, saranno forniti spunti e approfondimenti sulle tematiche della Campagna.

L’edizione di quest’anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale Nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

La Campagna a livello Nazionale coinvolge oltre 3.000 Volontarie e Volontari appartenenti a circa 500 realtà Associative, tra sezioni locali delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato, gruppi Comunali e Associazioni locali di tutte le Regioni d’Italia.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Sul sito ufficiale della Campagna, iononrischio.protezionecivile.it e sui profili social dedicati (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

PROGRAMMA IO NON RISCHIO 2021 EMPOLESE VALDELSA “PIAZZA MULTIRISCHIO”

Domenica 24 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Ore 10.00 Lancio Campagna Regionale

Ore 11.00 Presentazione Campagna IO NON RISCHIO - Presidente e Sindaco Delegato alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Responsabile Protezione Civile Intercomunale

Ore 11.30 Terremoto: “Cos’è il Terremoto” (Prociv Castelfiorentino)

Ore 12.00 Alluvione: “Cosa fare in caso di Alluvione” e “Rischio Idraulico” (Pubblica Assistenza di Empoli)

Ore 15.00 Video Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa

Ore 15.30 Terremoto: “Cosa fare in caso di terremoto” (Prociv Castelfiorentino)

Ore 16.00 Alluvione: “Allerte meteo” (Pubblica Assistenza di Empoli)

Ore 17.00 Video Referenti di Protezione Civile Comunali

Ore 18.00 Saluti e Chiusura della Campagna

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa