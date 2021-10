Lavori in piazza Tasso e non solo, i cantieri della settimana a Firenze

Lavori stradali in via del Carota e piazza Tasso, ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi nella zona di via di Castello. E ancora un allaccio alla rete idrica in via di Caciolle. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda i lavori stradali, lunedì 25 ottobre inizierà un intervento di manutenzione stradale in via del Carota. Fino al 29 ottobre sarà in vigore un divieto di transito da via Zanobi da Strada al confine comunale. Previsto un senso unico in via San Zanobi da Strada da via del Carota fino allo stop dopo il numero civico 8 verso quest'ultimo. Sempre lunedì è previsto l’avvio di lavori in piazza Tasso. Si tratta del rifacimento della pavimentazione stradale adiacente al giardino lato viale Pratolini. Fino 3 novembre agosto quel tratto di piazza diventa a senso unico verso l'uscita del parcheggio della Calza e divieti di sosta sul lato dell'aiuola spartitraffico. Sempre da lunedì 25 ottobre sono in programma i lavori di ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi in via di Castello, via Giovanni di San Giovanni e via del Gondo. Nella prima fase sono previsti restringimenti di carreggiata in via Castello (tra via Giovanni di San Giovanni e il numero civico 43); nella seconda la chiusura di via Giovanni di San Giovanni (tra via di Castello e via del Gondo già strada senza sfondo) e via del Gondo (tra via Giovanni di San Giovanni a fine strada già senzsa sfondo). Termine previsto 6 novembre.

Ecco gli altri interventi:

Via Andrea Del Sarto-piazza di San Salvi: domani domenica 24 ottobre sarà effettuato un sollevamento di materiali con autogru. Dalle 9 alle 22 sarà chiusa la direttrice via Andrea del Sarto-piazza di San Salvi. Inoltre nel tratto via Da Filicaia-via del Mezzetta di via Andrea del Sarto sarà istituito un senso unico verso via del Mezzetta.

Via Bronzino: domani domenica 24 ottobre è in programma il montaggio di una gru edile. Dalle 9 alle 17 nel tratto via Francavilla-via di Monticelli saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri.

Via di Castello-via di Pontormo: lunedì 25 ottobre inizierà la posa di cavi in fibra ottica. Nella prima fase sarà chiusa via di Castello (da via della Querciola a via di Bellagio) in orario 21-6; nella seconda fase sarà istituito un restringimento a fasi alterne in via di Pontormo (da via di Castello al numero civico 64) in orario 15.60-6. Termine previsto 30 ottobre.

Via San Giovanni: inizieranno lunedì 25 ottobre i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 2 novembre la strada sarà chiusa.

Via della Stazione delle Cascine: per lavori edili da lunedì 25 ottobre sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico da largo Barsene Conti a via Pistoiese verso quest'ultima. Termine previsto 30 ottobre.

Piazzetta Sansepolcro: anche in questo caso si tratta di lavori edili con l'istituzione da lunedì 25 ottobre di un divieto di transito nell'area a parcheggio. Termine previsto 23 dicembre.

Via di Peretola: ancora lavori edili. Da lunedì 25 a sabato 30 ottobre in orario 7-19 la strada sarà chiusa da via della Villa Nuova a piazza Garibaldi. Previsti in orario h24 il sensi unici sulla direttrice via Primo Settembre-piazza Garibaldi e in via della Villa Nuova (da via Primo Settembre a via di Peretola).

Via Ragghianti: per lavori di restauro e consolidamento di un edificio lunedì 25ottonre il tratto via dei Rastrelli-via Saviane sarà chiuso, mentre il tratto via di Novoli-via Saviane diventerà a senso unico verso quest'ultima strada. Termine previsto 22 aprile.

Via dei Leoni: per il monitoraggio delle facciate di Palazzo Vecchio da lunedì 25 a mercoledì 27 ottobre sarà in vigore un divieto di transito da piazza San Firenze a via del Corno; chiuso anche il tratto da via del Corno e via dei Neri con transito consentito ai veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili e quelli diretti in via Vinegia, via del Corno e via del Palagio con senso unico verso via del Corno. Previsto un senso unico anche sulla direttrice via dei Castellani-piazza del Grano in direzione via dei Neri.

Via della Stufa: martedì 26 ottobre sarà effettuato un trasloco con chiusura, in orario 9-19, del tratto da piazza San Lorenzo a via Taddea.

Via del Ponte alle Mosse: mercoledì 27 ottobre è in programma un trasloco. Da mezzanotte alle 5.30 sarà chiusa la corsia preferenziale da via Squarcialupi a via Paisiello.

Viale Gramsci: per un intervento su piattaforma aerea da mercoledì 27 a venerdì 29 ottobre in orario 10-17 sarà chiuso il controviale tra piazza Beccaria e il numero civico 4.

Borgo Albizi: per un intervento con piattaforma aerea mercoledì 27 ottobre in orario 9-19 sarà in vigore un divieto di transito tra piazzetta Calamandrei a via dei Giraldi. Previsti anche sensi unici sulla direttrice piazzetta Calamandrei-via delle Seggiole verso via dei Pandolfini, in via dei Giraldi da via dei Pandolfini e Borgo degli Albizi verso quest'ultima.

Via della Pergola: ancora un intervento con piattaforma aerea in programma mercoledì 27 ottobre. Dalle 9 alle 15 sarà chiuso il tratto via Nuova dei Caccini-via Sant'Egidio. Sarà istituito anche un senso unico in Borgo Pinti da via di Mezzo a via Sant'Egidio verso quest'ultima

Via Magenta: giovedì 28 ottobre è in programma il sollevamento di materiale. Dalle 9 alle 19 il tratto via Solferino-via Montebello sarà chiuso.

Via Incontri: per provvedimenti legati a un intervento al numero civico 30 da lunedì 25 ottobre in orario 3-5 sarà in vigore un senso unico nel tratto via di Careggi-viuzzo dei Bartolommei. Termine previsto 31 gennaio.

Via Romagnosi: venerdì 29 ottobre sarà effettuato un trasloco. In orario 8-19 sarà chiusa la corsia di collegamento con via Sallustio Bandini (lato numeri civici 1R-3).

Via di Caciolle: da giovedì 28 ottobre inizieranno i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 5 novembre nella rotatoria sarà chiusa la corsia di collegamento fra via Magellano verso via Carlo del Prete, memtre dal numero civico 5 nella corsia di collegamento con via Carlo del Prete saranno in vigore restringimenti di carreggiata a fasi.

Via dello Statuto: per un intervento con piattaforma aerea sabato 30 e domenica 31 ottobre in orario 7-19 sarà chiuso il tratto da via Pucinotti a via della Cernaia. Previsto anche un senso unico in via Puccinotti da via dello Statuto a via Crispi verso via Crispi.

Via della Chiesa: venerdì 29 ottobre in orario 9-19 sarà in vigore un divieto di transito da via delle Caldaie a via dei Serragli per consengire il carico-scarico di materiale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa