Ancora una manifestazione No green pass a Firenze, dove circa 400 persone si sono riunite in piazza della Repubblica per un presidio. Inoltre, circa 150 manifestanti hanno dato vita a un corteo, senza avere il consenso da parte della questura, attraversando via de’ Calzaioli al grido di "Libertà, libertà", per raggiungere infine piazza Duomo.

Per il momento presidio e corteo si sono svolti senza creare tensioni.